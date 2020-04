Overheid vraagt Microsoft vaker om gegevens van gebruikers

De Nederlandse autoriteiten hebben Microsoft in de laatste helft van vorig jaar vaker om gegevens van gebruikers gevraagd dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook ten opzichte van de eerste helft van 2019 kwamen er bij Microsoft meer dataverzoeken van de overheid binnen.

Dat laat het techbedrijf in een nieuwe editie van het Law Enforcement Requests Report weten. Van juli tot en met december vorig jaar vroegen de autoriteiten 200 keer om gegevens, waarbij er data van 228 gebruikers/accounts werd gevraagd. Vijftien procent van de verzoeken werd geweigerd en bij een kleine 24 procent werd geen data aangetroffen. In 61 procent van de verzoeken overhandigde Microsoft "non-content data". Het gaat dan om registratie- en transactiegegevens, zoals ip-adressen, locatiegegevens, namen en e-mailadressen, maar ook Xbox-gamertags en creditcardgegevens.

In dezelfde periode een jaar eerder dienden de Nederlandse autoriteiten nog 176 dataverzoeken in. Die hadden betrekking op 222 accounts/gebruikers. In de eerste helft van 2019 ging het om 191 verzoeken. Daarbij werden alleen wel de gegevens van 367 gebruikers/accounts gevraagd.

Wereldwijd gezien zag Microsoft het aantal overheidsverzoeken om data in de tweede helft van 2019 afnemen ten opzichte van de eerste helft, namelijk een kleine 22.000 tegenover ruim 24.000. Verder zijn Duitsland, Frankrijk het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten voor de meeste verzoeken verantwoordelijk.