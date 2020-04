Experts roepen Duitse overheid op om andere corona-app te kiezen

Verschillende Duitse expertorganisaties, waaronder hackersclub CCC, hebben de Duitse overheid opgeroepen een andere corona-app te kiezen. Gisteren werd bekend dat de Duitse overheid een corona-app laat ontwikkelen waarbij gepseudonimiseerde gegevens van burgers centraal worden opgeslagen. De app is gebaseerd op de PEPP-PT-technologie (Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing).

Deze technologie is door 130 Europese wetenschappers ontwikkeld, waaronder onderzoekers van het Duitse RIVM. PEPP-PT is echter onder vuur komen te liggen omdat het gegevens centraal opslaat. Daarnaast hebben verschillende universiteiten en andere partijen die deelnamen het project verlaten. Een woordvoerder van het Duitse ministerie van Volksgezondheid liet eerder al weten dat centrale opslag van gegevens de voorkeur heeft, omdat dit het eenvoudiger zou moeten maken om de ontwikkeling van de epidemie te volgen.

Volgens de CCC, Stiftung Datenschutz, Gesellschaft für Informatik, Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, LOAD en D64 zorgt de keuze voor gecentraliseerde opslag dat burgers de corona-app niet zullen vertrouwen en daardoor niet zullen gebruiken. Bij een gecentraliseerde opslag wordt het namelijk eenvoudiger om de verzamelde data naar gebruikers te herleiden, aldus de expertorganisaties.

Ze pleiten daarom voor het decentraal opslaan van gegevens. Daarnaast moet de werking van een corona-app transparant zijn en de broncode open source. In een open brief aan de ministers van Financiën en Volksgezondheid vragen de organisaties dan ook om de eisen en zorgen van it-experts serieus te nemen en niet op het ingeslagen pad door te gaan, aangezien dat tot acceptatieproblemen zal leiden (pdf). In plaats van PEPP-PT roepen de experts op om naar D3PT (Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing) te kijken, een door wetenschappers ontwikkeld traceersysteem dat gedecentraliseerd en open source is.