Duitse overheid kiest toch niet voor corona-app die data centraal opslaat

Door karma4: De Australische methodiek lijkt me echt decentraal.

Het lijkt dat Duitsland hiermee in het zelfde lijstje komt als Oostenrijk en Zwitserland, dan beide ook hebben besloten om te kiezen voor een decentrale aanpak. Waarom blijft onze minister achter? Blijkbaar is er toch niet zoveel geleerd van de 'appathon' als er beweerd wordt.In de 'Privacy Impact Analyse' van Australië staat duidelijk beschreven dat het gebruikte BlueTrace/OpenTrace protocol een centraal model is. Dat is in scherpe tegenstelling tot bijvoorbeeld de DP-3T en Google/Apple voorstellen.