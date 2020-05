Zes miljoen Nederlanders getroffen door datalek bij Donorregister

Het datalek bij het Donorregister dat afgelopen maart werd bekendgemaakt heeft zes miljoen Nederlanders getroffen, zo laat minister De Jonge van Volksgezondheid weten. Het Donorrregister raakte twee onbeveiligde harde schijven kwijt met daarop 6,9 miljoen gedigitaliseerde donorkeuzeformulieren. Op deze formulieren stonden voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, toenmalige adresgegevens, toenmalige keuze over orgaandonatie, handtekening, burgerservicenummer of administratief nummer van de basisregistratie van de gemeente.

Het datalek was aanleiding voor D66-Kamerlid Pia Dijkstra om Kamervragen aan minister De Jonge te stellen. Zo wilde Dijkstra onder andere weten hoeveel Nederlanders door het datalek zijn getroffen. Op de harde schijven stonden formulieren met de persoonsgegevens van 6 miljoen unieke personen, waaronder personen die inmiddels zijn overleden, antwoordt de minister.

Tevens blijkt dat de harde schijven niet beveiligd waren. Bij de aankondiging van het datalek werd nog gesproken dat de harde schijven "hoogstwaarschijnlijk niet beveiligd" waren. Na verder intern onderzoek blijkt er inderdaad geen versleuteling of andere vorm van beveiliging te zijn toegepast. Waarom de schijven niet beveiligd waren is nog altijd onbekend. Dit is één van de vragen die de Audit Dienst Rijk (ADR) in een ingesteld onderzoek zal proberen te beantwoorden.

De Jonge laat verder weten dat een aanvullende zoektocht naar de vermiste harde schijven niets heeft opgeleverd. De datadragers zijn nog altijd vermist. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de harde schijven zijn gestolen, aldus de minister. Bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) zijn tot op heden geen meldingen gedaan van identiteitsfraude waarbij een verband kan worden gelegd met dit datalek.

Het onderzoek van de ADR naar het datalek zou eind mei moeten zijn afgerond. Daarnaast heeft ook de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek ingesteld. Beide onderzoeken zullen openbaar worden gemaakt.