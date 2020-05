EFF: handhaving coronamaatregelen met behulp van drones is hellend vlak

Wereldwijd zetten overheden drones in om de coronamaatregelen te handhaven, maar dit is een hellend vlak, zo waarschuwt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Ook in Nederland zijn de afgelopen weken door politie en gemeenten drones ingezet om onder andere de drukte op stranden, in parken en andere locaties in de gaten te houden.

De EFF maakt zich zorgen dat drones mogelijk worden uitgerust met gezichtsherkenning of thermische camera's om de lichaamstemperatuur van mensen te meten. Een ander risico is dat de al aangeschafte drones straks voor andere doeleinden zullen worden ingezet. Volgens voorstanders helpen drones om op effectieve wijze de drukte van gebieden te monitoren. De EFF stelt dat dergelijke voorstellen eerst moeten worden beoordeeld of dit daadwerkelijk het geval is, of er geen minder invasieve manieren zijn en of er voldoende waarborgen zijn getroffen om de privacy te beschermen.

"Zoals altijd zouden lokale politie en gezondheidsfunctionarissen geen nieuwe surveillancetechnologie moeten aanschaffen, of oude surveillancetechnologie√ęn op nieuwe manieren moeten gebruiken, zonder eerst toestemming aan hun gemeenteraad of andere wetgevende instanties te vragen. Die organen zouden eerst naar het publiek moeten luisteren voordat ze een beslissing nemen", zegt Matthew Guariglia van de EFF. "Wanneer de kosten voor burgervrijheden zwaarder wegen dan de voordelen voor de openbare gezondheid, moet nieuwe spionagetechnologie worden geweigerd."

Zelfs in crisistijden is het belangrijk om het robotiseren van politiewerk niet te gaan normaliseren, merkt Guariglia op. "Filmpjes van Italiaanse burgemeesters die drones met luidsprekers gebruiken om naar mensen te schreeuwen die de thuisblijfregels overtreden zouden grappig moeten zijn, maar wij vinden ze alarmerend". Volgens de burgerrechtenbeweging is het belangrijk dat mensen niet gewend raken aan, of geamuseerd worden door, het outsourcen van de menselijke kant van politiewerk aan robots.