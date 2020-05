Bedrijf stopt tijdelijk met aanschaf van zeroday-exploits voor iOS

Het bedrijf Zerodium dat zeroday-exploits inkoopt is tijdelijk gestopt met de aanschaf van zeroday-exploits voor bepaalde Apple iOS-kwetsbaarheden. Aanleiding is het grote aantal inzendingen, zo meldt het bedrijf via het eigen Twitterkanaal. Het gaat specifiek om kwetsbaarheden waarmee een aanvaller op iOS zijn rechten kan verhogen, uit de sandbox van Safari kan breken of via Safari willekeurige code kan uitvoeren.

Voor een kwetsbaarheid in Safari gecombineerd met de mogelijkheid om met verhoogde rechten code op het toestel uit te voeren betaalt Zerodium tot 500.000 dollar. Een "sandbox escape" voor Safari levert 200.000 dollar op. Verder verwacht Zerodium dat de prijs voor een "one-click chain", waarbij er één klik van de gebruiker is vereist om het toestel te compromitteren, bijvoorbeeld door het openen van een link naar een kwaadaardige website, ook zal dalen.

Chaouki Bekrar, de ceo van Zerodium, stelt dat de beveiliging van iOS op dit moment een puinhoop is en er tal van exploits zijn die de beveiliging van Apple omzeilen. De zeroday-exploits die Zerodium inkoopt worden doorverkocht aan klanten van het bedrijf. Op de eigen website laat Zerodium weten dat het voornamelijk aan overheidsinstanties levert.

Burgerrechtenbewegingen zoals de EFF en Bits of Freedom en privacyonderzoekers hebben in het verleden vaak kritiek geuit op bedrijven als Zerodium. Het zou onduidelijk zijn waar de exploits terechtkomen en wie er gebruik van maken. Ook worden de softwareontwikkelaars in kwestie niet geïnformeerd, waardoor alle gebruikers van een bepaald platform risico lopen.