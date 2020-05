GroenLinks wil opheldering van minister over uitwerking corona-app

GroenLinks wil opheldering van minister De Jonge over de uitwerking van de nieuwe corona-app. Aanleiding is de aankondiging van burgerrechtenbeweging Bits of Freedom dat het niet deelneemt aan de begeleidingscommissie. De commissie bestaat uit externe deskundigen en is in het leven geroepen om de overheid bij de ontwikkeling van de nieuwe corona-app te adviseren.

Volgens Bits of Freedom heeft het ministerie van Volksgezondheid fundamentele vragen nog altijd niet beantwoord, zoals welk probleem het precies wil oplossen. "Ze heeft geen beeld van de oorzaken van dat probleem. En geen idee wat de kenmerken van een oplossing zouden kunnen zijn. Uit niets blijkt dat het ministerie in alle breedte heeft nagedacht over hoe je dat zou kunnen oplossen (zonder meteen uit te komen bij "technologie gaat ons redden.")", zegt Rejo Zenger van Bits of Freedom.

Ook hekelt de burgerrechtenbeweging het feit dat het door de GGD opgestelde eisenprogramma niet openbaar is en dat de overheid al heeft gekozen voor het door Apple en Google ontwikkelde framework voor contactonderzoek. "Dat dat soort keuzes al gemaakt zijn, maakt dat een advies daarover vrij zinloos is. We willen best adviseren, maar dan moet het ministerie er ook voor openstaan om zichzelf bij te sturen", merkt Zenger op, die verder stelt dat de samenstelling van de commissie onduidelijk is en dat er weinig gedaan lijkt te zijn met de eerdere inbreng van Bits of Freedom.

GroenLinks-Kamerleden Buitenweg en Ellemeet willen nu opheldering van de minister. Zo moet De Jonge een reactie geven op de kritiek dat fundamentele vragen over de doelstelling nog onbeantwoord zijn en dat er niets is gedaan met eerdere aangedragen adviezen. Verder vragen Buitenweg en Ellemeet of de minister bereid is het eisenprogramma van de GGD openbaar te maken en of het klopt dat het kabinet al voor een bluetooth-app heeft gekozen, ook al hebben experts tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer getwijfeld over de geschiktheid van de technologie.

Verder moet de minister laten weten of er andere alternatieven voor digitale ondersteuning van contactonderzoek zijn onderzocht, zoals het gebruik van tokens met UltraWideBand-technologie, of apps die zijn gebaseerd op het scannen van qr-codes. "Zo ja, wat was de uitkomst van dat onderzoek? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om alternatieven voor een app op bluetooth-basis alsnog nadrukkelijk te onderzoeken?", aldus de Kamerleden. Afsluitend moet de minister duidelijkheid geven over de samenstelling van de commissie. De Jonge heeft drie weken de tijd om de Kamervragen te beantwoorden.