Duitse privacycommissaris verbiedt gebruik van WhatsApp door overheid

Het is de Duitse federale overheid niet toegestaan om via WhatsApp te communiceren, zowel niet binnen de eigen organisatie als met burgers, zo heeft de Duitse federale commissaris voor databescherming Ulrich Kelber in een brief laten weten. Alleen al door het versturen van berichten komt er metadata bij WhatsApp terecht, waarvan kan worden aangenomen dat het direct wordt doorgespeeld aan Facebook, aldus Kelber in een brief die naar ministeries en andere federale autoriteiten werd gestuurd en waar PC Welt over bericht. WhatsApp ontkent de aantijgingen (pdf).

Kelber reageerde op klachten van burgers over het gebruik van WhatsApp door federale autoriteiten. Alleen aan het feit dat een burger met een bepaalde autoriteit heeft gecommuniceerd en de frequentie van de berichten zijn bepaalde conclusies te trekken, merkt Kelber op. Volgens de commissaris is het belangrijk dat de overheid snel en direct met burgers communiceert, maar dat het gebruik van WhatsApp een zwaktebod is en er op deze manier wordt nagelaten om een privacyvriendelijke dienst tot stand te brengen.

Daarbij zijn overheidsinstanties gebonden aan de wet en vervullen ze ook in deze crisistijd een voorbeeldfunctie als het gaat om het voldoen aan de databeschermingswetgeving, stelt Kelber. WhatsApp laat in een reactie aan Netzpolitik.org weten dat het geen gebruikersdata en gebruikersmetadata aan Facebook doorspeelt voor het maken van gebruikersprofielen of advertenties.