OM eist cel voor fraude waarbij via nepmails miljoenen werden gestolen

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vijf mannen die ervan worden verdacht betrokken te zijn bij het oplichten van tien Franse bedrijven via nepmails gevangenisstraffen tot 48 maanden geëist. De Franse bedrijven ontvingen e-mails die van fraudeurs afkomstig waren en waarin werd gevraagd om betalingen voortaan naar een ander rekeningnummer over te maken. De bedrijven deden dit vervolgens. Het ging om een bedrag van naar schatting 4,5 miljoen euro. Daarvan kon 2,5 miljoen euro tijdig worden getraceerd en worden teruggestort naar de rechtmatige eigenaren.

Zodra het geld was overgemaakt naar het opgegeven bankrekeningnummer werd het doorgestort naar bankrekeningen van bedrijven in het Verre Oosten. "De modus operandi is ingenieus en kinderlijk eenvoudig tegelijk. De schade is enorm. Het totale bedrag waarvoor de bedrijven zijn opgelicht overstijgt de 4,5 miljoen euro. Ik houd de verdachten die vandaag terecht staan hiervoor strafrechtelijk verantwoordelijk. Ze hebben meegewerkt aan een fraude van enorme omvang en impact", aldus de officier van justitie.

De verdachten, die geen van allen een reguliere baan met een regulier inkomen hadden en niet of nauwelijks een verklaring hebben willen afleggen, wordt verweten schijnconstructies en barrières te hebben opgezet. Tegen de 52-jarige hoofdverdachte, die onder andere wordt verdacht van het ronselen van katvangers, is 48 maanden cel geëist. De andere verdachten verdwijnen als het aan het OM ligt respectievelijk 24, twintig, tien en vier maanden achter de tralies.