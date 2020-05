Ierse privacytoezichthouder komt tot voorlopig besluit in onderzoek naar Twitter

De Ierse privacytoezichthouder DPC is tot een voorlopig besluit gekomen in het onderzoek naar Twitter. De uitkomsten zijn echter nog niet openbaar gemaakt. Het onderzoek werd op eigen initiatief van de Irish Data Protection Commission (DPC) ingesteld nadat Twitter melding van een datalek had gemaakt. Om welk datalek het gaat is niet bekend. In het onderzoek werd gekeken of Twitter zich wel aan de AVG heeft gehouden.

Het voorlopige besluit is nu aan andere Europese privacytoezichthouders voorgelegd. Twitter was niet het enige techbedrijf dat door de DPC is onderzocht. Deze week verstuurde de Ierse privacytoezichthouder ook een voorlopig besluit naar WhatsApp. De berichtendienst kan nu op het besluit reageren, wat de DPC in de definitieve beslissing zal meenemen. Het onderzoek naar WhatsApp richtte zich op het delen van gegevens met Facebook. Wanneer in beide onderzoeken de definitieve besluiten zullen volgens is nog niet bekendgemaakt.

Vorig jaar kreeg de Ierse toezichthouder in een artikel van Politico nog felle kritiek te verduren omdat het aan de leiband van grote Amerikaanse techbedrijven zou liggen. De autoriteit heeft sinds de AVG in 2018 van kracht werd tegen geen enkel groot techbedrijf actie ondernomen. Wel deelde de DPC een paar dagen geleden voor het eerst een AGV-boete uit. Tusla, de Ierse overheidsinstantie voor kinderzorg en gezinsondersteuning, moet wegens drie datalekken een boete van 75.000 euro betalen.