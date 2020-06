Tor Browser biedt optie om onion-versie van websites automatisch te bezoeken

Er is een nieuwe versie van Tor Browser verschenen die gebruikers voor de eerste keer de optie biedt om onion-versies van websites automatisch te bezoeken. Websites die over een onion-versie beschikken moeten hiervoor wel een http-header toevoegen waarin deze website wordt aangekondigd.

Onion-sites zijn alleen toegankelijk via het Tor-netwerk, dat weer via Tor Browser benaderbaar is. Er is een verschil tussen het gebruik van Tor Browser om een website op het 'normale' internet te bezoeken en het apart hosten van een onion-site op het Tor-netwerk die via Tor Browser wordt bezocht. In het eerste geval waarbij de 'normale' website via Tor Browser wordt bezocht is er nog altijd het risico van de exitnode. Dit is de laatste computer in het Tor-netwerk dat de uiteindelijke verbinding naar de gewenste website opzet. Door een website op het Tor-netwerk zelf te starten wordt dit risico weggenomen, omdat het verkeer op het Tor-netwerk blijft.

Facebook, nieuwssite ProPublica, e-maildienst ProtonMail en zelfs de CIA hebben een onion-versie van hun website. Deze partijen kunnen de onion-versie nu via een http-header aankondigen. Wanneer de normale versie van de website met Tor Browser wordt bezocht laat de browser een melding zien of de gebruiker voortaan de onion-versie wil bezoeken. De nieuwe feature is aanwezig in Tor Browser 9.5.

Deze versie verhelpt daarnaast verschillende kwetsbaarheden in de browser en legt bij beveiligingswaarschuwingen in de adresbalk de nadruk op onbeveiligde verbindingen. Waar een beveiligde verbinding in het verleden via aparte iconen en andere indicatoren werd weergegeven is dit inmiddels voor browsers de standaardsituatie. Wanneer er van deze situatie wordt afgeweken, bijvoorbeeld bij het bezoeken van http-sites, krijgen gebruikers een waarschuwing te zien. De ontwikkelaars van Tor Browser hebben de indicatoren van de browser hierop nu ook aangepast. Updaten naar de nieuwste Tor Browser kan via de updatefunctie en TorProject.org.