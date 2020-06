Onderzoekers luisteren gesprekken af met behulp van de trillingen van een lamp

Onderzoekers hebben een methode ontwikkeld waarmee ze gesprekken op afstand kunnen afluisteren door naar de trillingen van een lamp te kijken. De aanval wordt "Lamphone" genoemd en is bedacht door onderzoekers van de Ben-Gurion University en het Weizmann Institute of Science.

Wanneer mensen in een ruimte met elkaar praten zorgen de geluidsgolven voor kleine trillingen op het oppervlak van aanwezige lampen. Deze vibraties zijn met een telescoop en een elektro-optische sensor op afstand te detecteren. De waargenomen vibraties zijn vervolgens door een algoritme dat de onderzoekers ontwikkelden te vertalen naar een gesprek dat in de ruimte plaatsvindt. Het lukte de onderzoekers om zowel gesprekken als muziek op een afstand van 25 meter te achterhalen, maar de afstand kan met betere apparatuur worden vergroot, zo laten ze weten.

Een voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld een lasermicrofoon is dat de aanval volledig passief is en daardoor ook niet kan worden opgemerkt door het doelwit. Tevens is de techniek in "real-time scenario's" toepasbaar. Om de aanval uit te voeren moet er wel een directe gezichtslijn zijn tussen de lamp en telescoop. Daarnaast maakten de onderzoekers gebruik van een hangende led-lamp. Het is nog onduidelijk hoe goed de aanval werkt bij een vaste lamp of plafonnière. Tevens waren zowel de testgesprekken als muziek luider dan normaal.

De onderzoekers merken op dat ze een vrij goedkope electro-optische sensor en audio-omvormer gebruikten. Met duurdere apparatuur zou het ook mogelijk moeten zijn om stillere gesprekken af te luisteren. Om dergelijke aanvallen te voorkomen adviseren de onderzoekers om lampen te gebruiken die minder licht geven. Een andere techniek is het gebruik van vliesgevels, die het uitgestraalde licht beperken. Een derde mogelijkheid is het gebruik van zwaardere lampen. Zware lampen zijn minder gevoelig voor luchtdruk en zullen daardoor minder vibreren.

De Lamphone-aanval wordt tijdens de komende Black Hat-conferentie in augustus besproken. In deze YouTube-video geven de onderzoekers een korte uitleg van Lamphone.