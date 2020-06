Vlaamse regering wil na de zomer corona-app gaan uitrollen

De Vlaamse regering wil na de zomer een eigen bluetooth corona-app voor contactonderzoek gaan uitrollen. Dat heeft Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn, Gezin Volksgezondheid en Armoedebestrijding bekendgemaakt. "Om een nieuwe algemene uitbraak van het COVID-19 virus tegen te gaan is er nood aan uitgebreid testen, gevolgd door contactonderzoek en waar nodig (zelf)quarantaine. Zo vermijden we dat heel de samenleving opnieuw in lockdown moet", zegt Beke.

Volgens de minister kan een bluetooth contactonderzoek-app de traditionele contactopsporing ondersteunen. "Een app biedt belangrijke voordelen inzake snelheid en efficiëntie van contactopsporing", stelt Beke "Als in het najaar, wanneer we opnieuw sportieve of culturele evenementen kunnen bijwonen of opnieuw veelvuldig het openbaar vervoer gebruiken, waar we in contact komen met veel onbekenden, een grote opflakkering dreigt, zal het zeer belangrijk zijn dat we contacten kunnen linken via een app."

Het gebruik van de corona-app zal vrijwillig worden. Daarnaast zal de app niet onnodig persoonsgegevens verwerken, aldus de minister. Die benadrukt dat burgers ervan overtuigd moeten zijn dat ze op geen enkele manier enig nadeel zullen ondervinden als gevolg van het gebruik van de corona-app. Vlaanderen wil de app samen met de andere Belgische deelstaten gaan ontwikkelen, zodat er één app voor het hele land komt. Als basis voor de app kiest de Vlaamse regering voor DP-3T (Decentralized Privacy-Preserving Proximity Tracing) waarbij gegevens decentraal worden opgeslagen.