Belgische autoriteiten gestopt met onderzoek naar datadiefstal politieschool

De Belgische autoriteiten zijn gestopt met het onderzoek naar de daders die begin 2019 op de website van de Oost-Vlaamse politieschool wisten in te breken en daar de persoonlijke gegevens van Belgische politieagenten en rechters wisten te stelen. Het lukt het Belgische parket niet om de daders te identificeren, zo meldt VRT NWS.

De inbraak vond begin 2019 plaats. "Maar omdat de hackers geen sporen nalieten, hadden we dat pas veel later door en konden we pas dan de politie inlichten", stelde Paul Schelleman afgelopen december, verantwoordelijke voor de gegevensbescherming bij de provincie Oost-Vlaanderen. Bij de inbraak werden namen, adresgegevens, telefoonnummers en in aantal gevallen ook bankrekeningnummers van vijftig rechters, driehonderd politieagenten en honderdvijftig leerling-agenten buitgemaakt.

In de maanden na de inbraak op de website ontvingen zo'n vijftig van de personen een phishing-sms. "Ze wilden mijn bankrekeningnummer ­verifiëren en vroegen mijn geheime code. Ik ben daar niet op ingegaan omdat het me wel heel gek leek", aldus één van de getroffen agenten. Hoe de aanvallers op de website konden inbreken is onbekend. De ­politieschool laat de website door een externe firma beheren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om de website beter te beschermen, laat VRT NWS weten.