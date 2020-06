Microsoft kondigt Defender ATP voor Android public preview aan

Nadat Microsoft een jaar geleden de eigen zakelijke beveiligingssoftware voor macOS beschikbaar maakte heeft het techbedrijf nu ook een testversie voor Android aangekondigd. Een versie voor iOS verschijnt later dit jaar. Microsoft Defender ATP voor Android moet gebruikers tegen phishing, onveilige netwerkverbindingen van apps en websites en kwaadaardige apps beschermen. Daarnaast werkt de virusscanner samen met andere oplossingen van Microsoft, zodat organisaties de toegang van besmette toestellen tot het bedrijfsnetwerk kunnen blokkeren.

"Eén van de grootste en snelstgroeiende dreigingen op mobiel is phishingaanvallen, waarvan een meerheid buiten e-mail plaatsvindt, zoals phishingsites, chatapps, games en andere applicaties, en zijn lastiger op kleine apparaten te herkennen", zegt Rob Lefferts, corporate vice-president Microsoft 365 Security.

Om phishingsites te herkennen maakt Defender gebruik van Microsofts SmartScreen, dezelfde technologie die ook door Microsoft Edge en Windows 10 wordt gebruikt om malware- en phishingsites te herkennen. SmartScreen blokkeert ook onveilige netwerkverbindingen die apps automatisch maken zonder dat de gebruiker hiervan op de hoogte is. Verder scant Defender alle gedownloade apps op malware.

De beveiligingssoftware is daarnaast te integreren met Microsoft Endpoint Manager. Zo kunnen organisaties instellen dat een besmet toestel bijvoorbeeld geen toegang tot Outlook e-mail, het bedrijfsnetwerk of vertrouwelijke documenten krijgt. Via het Defender Security Center kunnen organisaties een overzicht van alle gedetecteerde dreigingen op het netwerk zien, waaronder nu ook op Androidtoestellen.

Microsoft laat weten dat het hier om een "public preview" gaat en organisaties er daarom rekening mee moeten houden bij welke doelgroep ze de software installeren. Tevens wordt aangeraden om Defender ATP niet tegelijkertijd naast andere beveiligingssoftware te laten draaien, aangezien dit nadelige gevolgen heeft voor de prestaties van het toestel en voor systeemfouten kan zorgen. Naast de Androidversie zal later dit jaar ook een versie voor iOS verschijnen. Om de public preview te kunnen testen moeten organisaties over een Microsoft Defender ATP-abonnement beschikken.