Taakstraffen voor witwassen van opbrengsten WhatsAppfraude

Vijf mannen in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar zijn voor het witwassen van de opbrengsten die via WhatsAppfraude werden verkregen veroordeeld tot taakstraffen. Naast het uitvoeren van de taakstraffen moeten de verdachten ook het gestolen geld aan de slachtoffers terugbetalen.

Slachtoffers ontvingen berichtjes via WhatsApp die van bekenden afkomstig leken. De oplichters maakten hierbij gebruik van kloppende namen en profielfoto's. Vervolgens stellen de oplichters dat de zogenaamde afzender een nieuw nummer heeft. Niet veel later wordt er om geld gevraagd, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Slachtoffers maken zo honderden tot duizenden euro's over, in de veronderstelling dat ze een vriend of gezinslid helpen.

De verdachten in deze strafzaak werden niet vervolgd voor de WhatsAppfraude, maar voor het faciliteren van de mogelijkheid om het geld direct weg te sluizen. Drie van de verdachten regelden katvangers die hun bankrekening ter beschikking stelden. De twee jongste verdachten fungeerden als katvanger en stelden bankrekening en pinpas ter beschikking. In deze zaak deden zeven slachtoffers aangifte die voor een totaalbedrag van 13.000 euro werden bestolen.

De rechtbank Midden-Nederland spreekt van een ernstig feit. "Door witwassen worden criminele activiteiten bevorderd, vergemakkelijkt en in stand gehouden", zo laat de rechter weten. De rechtbank veroordeelt de twee hoofdverdachten tot een taakstraf van tachtig en honderd uur. De overige drie verdachten worden veroordeeld tot taakstraffen tussen de dertig en vijftig uur.

Het Openbaar Ministerie had tegen drie verdachten ook een voorwaardelijke gevangenisstraf geëist, maar daar gaat de rechter niet in mee. De feiten hebben ruim twee jaar geleden plaatsgevonden. Daarnaast houdt de rechtbank ook rekening met hoe het nu met de verdachten gaat. De bedragen die de mannen aan het slachtoffers moeten terugbetalen variëren van 500 euro tot 3100 euro per slachtoffer.