SP wil opheldering over handel in privégegevens afkomstig uit callcenters

De SP heeft staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over de handel in privégegevens afkomstig uit callcenters. Gisteren maakte RTL Nieuws bekend dat callcentermedewerkers privégegevens van met name vijftigplussers doorspelen aan criminelen, die de informatie vervolgens gebruiken voor het plegen van WhatsAppfraude.

Het gaat dan om lijsten met namen, geboortedata, adresgegevens, telefoonnummers en soms ook de bank van de persoon in kwestie. Deze lijsten worden weer aangevuld met informatie over de kinderen, zoals hun naam, profielfoto en socialmediaprofielen. Hoe meer informatie over het potentiële slachtoffer aanwezig is, hoe meer waard de data is. Informatie over slachtoffers wordt voor bedragen tussen de 25 cent en 2 euro per slachtoffer verhandeld.

SP-Kamerlid Van Raak wil nu van Knops weten of er gevallen bekend zijn dat op deze manier informatie is verkregen van callcenters van overheidsinstanties, zoals de Belastingtelefoon, het UWV en DUO. Verder moet de staatssecretaris duidelijk maken hoeveel externe inhuur er is bij de callcenters van grote overheidsinstanties en hoeveel procent van de mensen die daar werkzaam is op basis van een tijdelijke aanstelling werkt. Knops heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.