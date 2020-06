Duits hof dwingt Facebook om dataverzameling te beperken

Facebook mag data die het verzamelt via andere Facebookdiensten, zoals WhatsApp en Instagram, alleen nog aan Facebookprofielen koppelen na de vrijwillige toestemming door gebruikers. Dat heeft het Duitse Bundesgerichtshof bepaald, de hoogste federale rechtbank in Duitsland.

De uitspraak is een overwinning voor de Duitse mededingingsautoriteit, die vorig jaar maatregelen aankondigde om het verzamelen en koppelen van data door Facebook te beperken. Naast Facebookdiensten zoals WhatsApp en Instagram gaat het ook om het verzamelen van gebruikersgegevens via third-party websites om die vervolgens aan het Facebookprofiel van de gebruiker te koppelen.

Dit gebeurt bijvoorbeeld via Like-knoppen die op websites aanwezig zijn en Facebook inzicht geven in welke websites en content iemand bezoekt. Wanneer gebruikers geen toestemming geven kan Facebook alleen nog zeer beperkte gegevens verzamelen en die aan het profiel van de gebruiker koppelen. Hiervoor moet Facebook oplossingen ontwikkelen, die de mededingsautoriteit vervolgens zou beoordelen.

Een regionale rechtbank schortte de beslissing van de mededingsautoriteit eind vorig jaar echter op. Deze rechtbank twijfelde over de rechtsgeldigheid van de bepaling van de mededingingsautoriteit. "Zelfs als de betwiste data in strijd met de privacywetgeving is, is het niet tegelijkertijd een overtreding van de mededingswetgeving", aldus de regionale rechtbank. Die besloot om de bepaling van de mededingingsautoriteit tijdelijk op te schorten, wat inhield dat Facebook die voorlopig niet hoeft door te voeren.

Het Bundesgerichtshof heeft daar nu een streep doorheen gehaald. Volgens de federale rechtbank staat het vast dat Facebook de dominante positie misbruikt. Daarnaast noemt het hof de algemene voorwaarden van de sociale netwerksite oneerlijk, omdat gebruikers geen keuze hebben en wel moeten toestaan dat hun gegevens worden gebruikt. Vanwege Facebooks positie en het gebrek aan keuze voor gebruikers is er volgens het hof sprake van exploitatie van gebruikers, en is daarom ook de mededingswetgeving van toepassing.

Facebook laat in een reactie aan persbureau Reuters weten dat de mededingingsregels niet worden overtreden en er voorlopig niets zal veranderen voor gebruikers en bedrijven in Duitsland die Facebooks diensten gebruiken. De Duitse mededingingsautoriteit is blij met de uitspraak. "Wanneer data op onrechtmatige wijze wordt verzameld en gebruikt, moet het mogelijk zijn om onder mededingingswetgeving op te treden, om misbruik van marktmacht te voorkomen", zegt president Andreas Mundt op Twitter.