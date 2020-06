NOS: telecomproviders bezorgd over delen van telecomdata met RIVM

Telecomproviders maken zich zorgen over het wetsvoorstel waardoor ze worden verplicht om telecomgegevens met het RIVM te delen, zo laten bronnen aan de NOS weten. Volgens het ministerie van Volksgezondheid kan het RIVM met de telecomdata bij een eventuele toename van het aantal besmettingen in een gebied sneller handelen, door de regionale GGD te waarschuwen.

De data die het RIVM ontvangt bestaat uit een telling, per uur, per gemeente, van het totaalaantal mobiele telefoons dat daar aanwezig is vanuit welke gemeente. Daarbij wordt voor buitenlandse nummers ook een verdeling gemaakt naar herkomst op basis van het telefoonnummer. Wanneer de wet van kracht wordt moeten providers dagelijks geanonimiseerde data aan het CBS aanleveren.

De bronnen die met de NOS spraken maken zich zorgen over de opzet van de database waarin de gegevens moeten worden verzameld. Zo zal het waarschijnlijk mogelijk zijn om aan de hand van de opgeslagen data iemands woonplaats af te leiden. Daarnaast is er een herleidbaar gegeven nodig, waarmee personen mogelijk zouden zijn te achterhalen. Tevens zijn er zorgen of de database niet interessant zou kunnen zijn voor opsporingsdiensten, aangezien dergelijke data nu niet wordt verzameld. Er zijn ook zorgen over de nut en noodzaak van de maatregel.

T-Mobile laat in een reactie weten dat het "zeer kritisch" is over het wetsvoorstel en noemt het niet concreet genoeg. KPN merkt op dat het belangrijk is dat de Autoriteit Persoonsgegevens de wet goedkeuring geeft. Verder stelt VodafoneZiggo dat het bepaalde gegevens zal delen als dit technisch mogelijk is, er een legitieme juridische basis is en de privacy van klanten is gewaarborgd.

De technische uitwerking van het wetsvoorstel wordt nog door het CBS, het RIVM en de telecomproviders bekeken, aldus het ministerie van Economische Zaken. Het voorstel moet daarnaast nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Eenmaal aangenomen vervalt de wet na maximaal een jaar. Elk half jaar wordt het nut en noodzaak geëvalueerd in de Tweede Kamer. Wanneer blijkt dat de wet nog steeds nodig is, kan die alleen bij koninklijk besluit voor periodes van maximaal twee maanden worden verlengd.