Amerikaanse senatoren willen eind aan end-to-end encryptie maken

Drie republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een wetsvoorstel geïntroduceerd dat een eind moet maken aan het gebruik van end-to-end encryptie in apparaten, platformen en systemen. De Lawful Access to Encrypted Data Act van senatoren Graham, Blackburn en Cotton moet ervoor zorgen dat opsporingsdiensten met een gerechtelijk bevel toegang tot alle versleutelde data en communicatie kunnen krijgen (pdf).

Volgens de senatoren ontwikkelen techbedrijven hun producten opzettelijk op zo'n manier dat alleen gebruikers er toegang toe hebben en opsporingsdiensten worden buitengesloten. "Dergelijk "warrant-proof" encryptie voegt weinig toe aan de beveiliging van de communicatie van normale gebruikers, maar is een groot voordeel voor diegenen die het internet voor illegale doeleinden gebruiken", aldus de senatoren.

Die stellen verder dat het debat over encryptie en toegang door opsporingsdiensten al jaren gaande is en nog altijd niet tot een oplossing heeft geleid. Hierdoor moeten opsporingsdiensten de versleuteling van in beslag genomen apparaten kraken, wat lange tijd en miljoenen dollars kan kosten, zo stellen de senatoren. "Als gevolg loopt onze nationale veiligheid gevaar, en worden talloze misdrijven gepleegd in de Verenigde Staten niet opgelost."

Met het wetsvoorstel willen de senatoren een einde maken aan warrant-proof encryptie in apparaten, platformen en systemen. Mocht het voorstel worden aangenomen dan zijn techbedrijven straks verplicht om opsporingsdiensten die over een gerechtelijk bevel beschikken te helpen bij het verkrijgen van toegang tot versleutelde data.

Het is aan techbedrijven om uit te zoeken hoe ze aan eventuele decryptiebevelen moeten voldoen. Bedrijven kunnen tegen dergelijke bevelen in beroep gaan, bijvoorbeeld als het ontsleutelen technisch niet mogelijk is. "De overheid kan echter een herontwerp van het systeem verplichten", zegt Andrew Crocker van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Verder laat het wetsvoorstel de minister van Justitie een wedstrijd organiseren die deelnemers beloont voor het ontwikkelen van een "rechtmatige toegangsoplossing in een versleutelde omgeving". Crocker noemt het een prijs voor "veilige backdoors". Volgens de EFF-medewerker staat het wetsvoorstel los van de realiteit en brengt het de veiligheid van honderden miljoenen mensen in gevaar.