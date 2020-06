Kabinet presenteert voorstel voor veiligheidskeurmerk IoT-apparaten en it-diensten

Het kabinet heeft het wetsvoorstel gepresenteerd dat een veiligheidskeurmerk voor IoT-apparaten en it-diensten mogelijk maakt en vraagt het publiek om hierop te reageren. De uitvoeringswet cyberbeveiligingsverordening is de implementatie van een Europese verordening. Deze verordening introduceert een "cyberbeveiligingscertificering" die voor veiligere producten en diensten in Europa moet zorgen.

De certificering van producten zal op drie niveaus plaatsvinden: basis, substantieel en hoog. Het zekerheidsniveau geeft aan op welk niveau het betrokken product, dienst of proces is geëvalueerd, maar is als zodanig geen maatstaf voor de beveiliging van het betrokken product, dienst of proces, zo laat het ministerie van Economische Zaken weten.

Er zijn straks twee manieren waarop fabrikanten en leveranciers hun apparaten en diensten kunnen laten certificeren. De eerste is door een geaccrediteerde instantie, die controleert of er is voldaan aan de gespecificeerde (technische) voorschriften met betrekking tot een ict-product of -dienst. Daarnaast is er de mogelijkheid van een "conformiteitszelfbeoordeling". Fabrikanten kunnen dan zelf aangeven dat ze aan de voorschriften voldoen. Deze optie is alleen beschikbaar voor producten en diensten met een laag risico, alsmede voor het certificeringsniveau basis.

Een nationale toezichthouder zal toezicht op de certificeringen houden. Daarnaast zal de nationale autoriteit certificaten op het zekerheidsniveau "hoog" uitgeven. De certificeringen moeten de digitale weerbaarheid van de EU verhogen. Daarnaast is het de verwachting dat het apparaten en diensten veiliger maakt, aangezien meer fabrikanten en leveranciers voor een certificering zullen kiezen. Verder moeten de certificeringen het vertrouwen in de beveiliging van producten en diensten vergroten.

Deelname van fabrikanten en aanbieders aan de certificeringsregelingen is vooralsnog vrijwillig. De Europese Commissie kan echter een regeling verplicht stellen. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen tot 16 augustus via Internetconsultatie.nl op het voorstel reageren.