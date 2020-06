Kopstuk Nederlandse phishingbende veroordeeld tot drie jaar cel

Het kopstuk van een Nederlandse phishingbende, die bij één van de grootste banken in Nederland werkte, is gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist, waarvan één voorwaardelijk. De bende waar de man deel uitmaakte wist via phishingaanvallen meer dan één miljoen euro te stelen. Eén van de slachtoffers was een Zeeuws bedrijf dat voor 215.000 euro werd bestolen.

De bende verstuurde phishingmails waarin werd gesteld dat de ontvanger een nieuwe pinpas moest aanvragen. Dit kon via een website waar de e-mail naar linkte. In werkelijkheid ging het om een phishingsite. Met de gegevens die slachtoffers op de phishingpagina invoerden werden nieuwe pinpassen aangevraagd. Bendeleden wisten de nieuwe pinpassen vervolgens uit de brievenbussen van hun slachtoffers te hengelen.

Met de gestolen pinpassen werden allerlei goederen besteld en geld naar katvangers overgemaakt. De twee hoofdverdachten werden eind 2017 aangehouden en vorig jaar veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf jaar. Volgens het Openbaar Ministerie speelde de 30-jarige Amsterdammer ook een belangrijke rol in deze zaak. Op camerabeelden is te zien hoe hij met gestolen pinpassen allerlei goederen aanschaft.

"Zoals alle hoofdverdachten uit deze bende hield deze man er ook een luxe levensstijl op na. Horloges, tassen, broeken, schoenen, zonnebrillen en andere items van luxe merken, die eerder bij de Zuid-Europese jetset horen, dan bij een 'gewone' jongen uit een volkswijk in Amsterdam", zo laat de politie weten. "Het kan blijkbaar allemaal in de wereld van phishingbendes."

De politie laat weten dat de verdachte zijn positie binnen één van de grootste banken van Nederland gebruikte als bron en tevens afscherming voor zijn criminele activiteiten. Tijdens het politieonderzoek, waarbij er werd samengewerkt met de betreffende bank, liep het contract van de verdachte af. De verdachte werd vervolgens door een 'insider' op listige wijze door de sollicitatieprocedure geloosd en binnengehaald op de fraudeafdeling van een internationaal zeer bekende kledingfabrikant, zo stelt de politie. Ook met dit bedrijf werkte de politie samen in het onderzoek naar de verdachte.

De rechter liet weten dat de mate van organisatie en coördinatie waarmee de fraude werd gepleegd "gewone" fraudezaken overschrijdt. Daarbij hekelde de rechter ook dat de verdachte het achterste van zijn tong niet heeft laten zien. "De BlackBerry, van waaruit de server met malware werd aangestuurd, is immers op slot gebleven. Het vermoeden is dan ook dat ook hier de werkelijke schade (vele malen) groter is dan dat naar voren is gekomen in het dossier", zo staat in het vonnis vermeld.