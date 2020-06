Thunderbird waarschuwt OpenPGP-gebruikers voor handmatige upgrade naar versie 78.0

E-mailclient Thunderbird heeft gebruikers die van OpenPGP gebruikmaken gewaarschuwd om straks niet handmatig naar versie 78.0 te upgraden, omdat dit voor problemen kan zorgen. Thunderbird ondersteunt al jaren de mogelijkheid om versleutelde e-mails te versturen via de S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) encryptiestandaard en zal dit ook blijven doen.

Via de Enigmail-extensie is het mogelijk om Thunderbird met OpenPGP te gebruiken, volgens de ontwikkelaars de meestgebruikte encryptiestandaard ter wereld. Met de lancering van Thunderbird 78 zal er een verandering plaatsvinden in het type add-ons dat de e-mailclient ondersteunt. Thunderbird 68.x zal de laatste versie zijn die in combinatie met de Enigmail-extensie is te gebruiken. Thunderbird 68.x wordt tot de herfst van dit jaar met beveiligingsupdates ondersteund.

In plaats van een losse extensie te gebruiken was het plan om Thunderbird 78 van ingebouwde OpenPGP-support te voorzien. Gebruikers zouden dan zonder de installatie van een extensie hun e-mails via OpenPGP kunnen versleutelen. Daarnaast zou deze nieuwe Thunderbird-versie Enigmail-gebruikers helpen met het migreren van bestaande sleutels en instellingen.

Thunderbird is nu begonnen met het tonen van een waarschuwing waarin OpenPGP-gebruikers wordt aangeraden om niet handmatig naar Thunderbird 78.0 te upgraden als deze versie straks beschikbaar komt. De geplande OpenPGP-support is namelijk nog niet af. Dit staat nu voor de release van Thunderbird 78.2 gepland. In Thunderbird 78.0 is de OpenPGP-ondersteuning experimenteel en staat standaard uitgeschakeld.

Gebruikers voor wie de veiligheid van OpenPGP-berichten belangrijk is wordt dan ook aangeraden om tot de automatische upgrade naar Thunderbird 78.2 te wachten. Wanneer deze versie verschijnt is nog niet bekend. Wel verscheen vorige week de derde testversie van Thunderbird 78.