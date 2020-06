Inspectie SZW waarschuwt voor malafide e-mails met Excel-bijlage

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) waarschuwt internetgebruikers voor malafide e-mails die uit naam van de organisatie worden verstuurd en een Excel-bijlage met kwaadaardige macro bevatten. De e-mail heeft als onderwerp "Tweede kennisgeving - Onderzoek is gestart" en stelt dat er vanaf volgende maand verdere actie zal worden ondernomen tegen het bedrijf van de ontvanger.

Aanleiding is een klacht over een bedrijf betreffende een "schending van het arbeidsrecht tijdens een crisisperiode." Vervolgens worden mogelijke sancties genoemd waar het bedrijf mee te maken kan krijgen, zoals een klacht bij de officier van justitie en een mogelijke civiele rechtszaak. "De klacht en onderzoeksgegevens zijn bij dit bericht gevoegd. Lees alstublieft de bijgevoegde documenten en reageer dienovereenkomstig. We hebben de bewerkte klachten en de exacte beschuldigingen opgenomen", zo laat de e-mail verder weten. De aanvallers maken in de e-mail gebruik van verschillende klachtnummers, tijden en kennisgevingsnummers.

De Inspectie SZW waarschuwt via de eigen website en Twitter voor de malafide e-mail. "Let op! Er gaan phishingmails van de ‘Inspectie SZW' rond. Niet openen! Bekijk de voorbeelden op deze pagina. Heeft u het bestand per ongeluk toch geopend? Laat uw computer dan controleren op malware", aldus het advies. De Excel-bijlage bevat een kwaadaardige macro, die wanneer ingeschakeld door de gebruiker malware op de computer installeert. Op het moment van schrijven werd het Excel-bestand door acht van de zestig virusscanners op VirusTotal herkend.