Voormalige politieagente krijgt taakstraf voor computervredebreuk

Een voormalige politieagente uit Apeldoorn is wegens computervredebreuk en het schenden van haar ambtsgeheim veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, zo heeft de rechtbank Gelderland bepaald. De vrouw deed volgens de rechter een groot aantal bevragingen in de computersystemen van de politie, zonder dat dit voor haar werkzaamheden was vereist.

Daarnaast deelde zij de opgevraagde informatie met anderen. "Door de informatie te delen schendt zij de privacy van burgers. Het opvragen en delen van vertrouwelijke informatie doet ernstig afbreuk aan de integriteit van politie en justitie. Daarmee schaadt de vrouw het vertrouwen van de maatschappij in de politie", aldus de rechtbank.

De vrouw werd wegens het grasduinen in de politiesystemen ontslagen. Volgens de rechter had de agente geen criminele intenties in de zin dat zij de gegevens aan anderen wilde doorverkopen. Ook leed ze zichtbaar onder het strafrechtelijk onderzoek. De rechter vond een taakstraf van 120 uur dan ook een passende straf.