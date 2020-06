Firefox 78 toont overzicht van datalekken en trackers in Protections Dashboard

Vijf jaar geleden waarschuwde EFF voor de mogelijkheid dat de National Security Agency (NSA) in staat was grote hoeveelheden HTTPS, SSH en VPN verbindingen te ontsleutelen, door gebruik te maken van een aanval op de implementaties van Diffie-Hellman Key exchange algorithm met 1024-bit primes.



Een methode om deze aanval via Firefox te dwarsbomen lag in het uitschakelen van de Diffie-Hellman ciphersuites, via de opdracht About:Config. Wie dus de NSA-aanval onmogelijk wilde maken via de browser Firefox moest daarvoor "security.ssl3.dhe_rsa_aes_128_sha" en "security.ssl3.dhe_rsa_aes_256_sha" op FALSE zetten, want standaard stonden deze gewoon op TRUE.



Vandaag bij het ter perse gaan van de nieuwe Firefox merk ik voor het eerst (ik weet niet wanneer ze hiermee begonnen zijn overigens!) dat deze waarden standaard al op FALSE stonden , terwijl dit toch heel wat jaren standaard op TRUE stond. Ook vandaag heb ik gemerkt dat de laatste Tor-browser die ik heb (versie 9.5) de oude waarden nog steeds heeft en dan moet de gebruiker erop dubbelklikken om alles op FALSE te zetten. Het voordeel is nu dat de plek van de aanval is dichtgegooid voor Firefox gebruikers met versie 78.0.