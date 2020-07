De Jonge: mobiele locatiedata nodig bij bestrijding van het coronavirus

Voor de bestrijding van het coronavirus is het nodig dat telecomproviders locatiegegevens met het CBS en het RIVM delen, zo reageert minister De Jonge op kritiek van de Autoriteit Persoonsgegevens. De privacytoezichthouder is tegen het huidige wetsvoorstel van het kabinet dat telecomproviders verplicht om dergelijke data te delen.

"Voorlopig is onvoldoende gegarandeerd dat de gegevens die de overheid wil verzamelen anoniem blijven. De noodzaak om deze hypergevoelige data te vergaren is onduidelijk en er zijn onvoldoende waarborgen dat de informatie goed wordt beveiligd", vertelde Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, aan NRC. Verder is de privacytoezichthouder ook kritisch over de bewaartermijn. De verstrekte data wordt een jaar lang door het CBS opgeslagen. Volgens Wolfsen zal het wetsvoorstel dan ook geen stand houden bij de rechter.

"Belangrijkste punt is natuurlijk zijn deze data veilig. Vallen deze data binnen de regelgeving die gelden op het gebied van privacy en het antwoord is gewoon ja", aldus De Jonge tegenover BNR. "Deze locatiedata helpen bij de bestrijding van het coronavirus, ze helpen de modellen van het RIVM te verbeteren." De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dit onvoldoende reden voor het invoeren van de wet, maar volgens de minister is dat een politiek oordeel. Verder stelt De Jonge dat het goed is om nog een keer aan de toezichthouder toe te lichten waarom het kabinet het wetsvoorstel echt nodig vindt.

"De data is volstrekt geanonimiseerd en bedoeld om te voorspellen wat het gevolg is van het verplaatsen van grote groepen bij elkaar en het effect daarvan op de verspreiding van het virus. Dat verbetert de modellen. Daarom hebben we het nodig. Daarom gebruiken alle landen om ons heen het ook. Binnen de Europese richtlijn is dit ook gewoon mogelijk. We moeten nu misschien die wet gewoon maar gaan behandelen, dat is misschien ook wel aardig", merkte de minister op. De Tweede Kamer zal het voorstel na het reces in september behandelen.