Overheid zoekt mensen in regio Twente die corona-app willen testen

De overheid zoekt Twentenaren die de in ontwikkeling zijnde corona-app willen testen en heeft een website gelanceerd waar geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. Deze maand vinden er verschillende tests met de corona-app plaats. Zo krijgen enkele honderden inwoners van de regio Twente de gelegenheid de app op hun eigen telefoon te installeren en een week lang in hun eigen omgeving te testen.

Er zal tijdens de test naar verschillende zaken worden gekeken, zoals de eenvoud van de installatie en of de teksten en functies begrijpelijk zijn. Ook wordt er gekeken wat mensen doen als ze (gesimuleerd) positief getest worden en wanneer ze een notificatie ontvangen.Verschillende functionaliteiten zijn binnen de test-app uitgeschakeld die de uiteindelijke app wel zal hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om de melding die de gebruiker krijgt dat hij in de buurt van een besmet persoon is geweest.

Wel zal de test-app bluetooth-codes uitzenden en opvangen. Deze codes worden lokaal op het toestel opgeslagen en zijn geen persoonsgegevens, zo laat het ministerie van Volksgezondheid weten. Naast de technische werking wordt ook naar andere zaken gekeken, zoals de gebruikerservaring.

Een door het ministerie ingeschakeld onderzoeksbureau zal gebruikers over de app interviewen. Deelname hieraan is vrijwillig. Bij dit onderzoek worden wel persoonsgegevens verwerkt, zoals naam, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, vier cijfers van de postcode, telefoonnummer, telefoongegevens, e-mailadres en, indien van toepassing, het Google Play Store e-mailadres, mate van digitale vaardigheid, mening van de deelnemer over de app en verschillende andere zaken.

Dat staat allemaal in een privacyverklaring over de test-app. Wanneer de uiteindelijke coronavirus-app verschijnt zal er voor deze app een aparte privacyverklaring worden gepubliceerd. Wat betreft de test moeten gebruikers aan het einde van de testperiode de test-app verwijderen.