ACM ziet sterke toename van auto's en energiemeters die via internetaansluiting informatie uitwisselen

Het aantal auto’s, rookmelders, slimme energiemeters en andere apparaten die via een eigen internetaansluiting informatie uitwisselen is in het eerste kwartaal van dit jaar sterk gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder, zo laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de vandaag verschenen Telecommonitor Q1 2020 weten (pdf).

Het gaat hierbij specifiek om apparaten die van machine to machinetoepassingen (M2M) gebruikmaken en via een internetaansluiting informatie uitwisselen met de digitale systemen van beheerders van de apparaten. Deze communicatie vindt plaats zonder menselijke tussenkomst. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 steeg het aantal M2M-aansluitingen in het eerste kwartaal van dit jaar naar ruim 7 miljoen, een stijging van 35 procent.

Voor de communicatie met internet maken de apparaten gebruik van een 097-nummer. 097-nummers zijn bedoeld voor geautomatiseerde toepassingen en elektronische communicatiediensten. Deze toepassingen zijn in vier categorieën te verdelen, namelijk machine to machine, machine to human (zoals alarmsystemen), human to machine (zoals het opzetten van een verbinding met een autonoom functionerend apparaat, zoals het instellen van een beveiligingscamera) en human to human (zoals geautomatiseerde spraakverbindingen tussen personen die door een computer worden opgezet).

De ACM meldde in april dat het aantal uitgegeven 097-nummers vorig jaar is gestegen naar 28,6 miljoen, wat inhoudt dat M2M voor ongeveer een kwart van de 09-nummers verantwoordelijk is. Welke M2M-toepassingen het meest worden gebruikt kan de toezichthouder niet zeggen, aangezien het hier geen inzicht in heeft, zo laat een woordvoerder tegenover Security.NL weten.

Verder meldt de ACM dat in Nederland bijna 7,5 miljoen huishoudens op internet zijn aangesloten. Daarvan is 47 procent aangesloten via de kabel, 34 procent via koper en 19 procent via glasvezel. Bijna de helft van de huishoudens heeft een internetverbinding van 100 Mbps of hoger.