VVD wil opheldering over zaak tussen VoetbalTV en Autoriteit Persoonsgegevens

De VVD heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming opheldering gevraagd over de zaak tussen VoetbalTV en de Autoriteit Persoonsgegevens. VoetbalTV maakt gebruik van camera's die wedstrijden in het amateurvoetbal volautomatisch registreren. Ruim honderdvijftig amateurverenigingen laten hun wedstrijden via het platform filmen.

Eind 2018 startte de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek naar VoetbalTV. In een rapport dat volgde gaf de toezichthouder een negatief oordeel over de manier waarop het platform persoonsgegevens verwerkt. VoetbalTV wil het oordeel aanvechten, maar dat zou pas mogelijk zijn als de Autoriteit Persoonsgegevens laat weten welke maatregelen het tegen het platform wil nemen.

VoetbalTV wacht naar eigen zeggen al maanden op deze stap. Door een rechtszaak te starten wil het platform afdwingen dat de AP haar besluit naar aanleiding van haar voornemen tot handhaving bekendmaakt. Berichtgeving over de zaak is aanleiding voor de VVD om Kamervragen aan minister Dekker te stellen.

"Bent u zich ervan bewust dat in andere Europese landen het wel toegestaan is om bijvoorbeeld VoetbalTV te mogen uitzenden maar dat de Nederlandse interpretatie veel strikter is? Waarom is het partijen als VoetbalTV wel toegestaan in andere landen uit te zenden en in Nederland niet?", vragen VVD-Kamerleden Heerema en Van Gent.

Dekker moet tevens laten weten of hij het wenselijk vindt dat de AVG in Nederland strikter wordt toegepast dan in andere EU- lidstaten en of hij bereid is om met zowel VoetbalTV als de Autoriteit Persoonsgegevens over de ontstane situatie te praten. De twee VVD-Kamerleden vroegen Dekker eerder ook al om opheldering over een AVG-boete die de Autoriteit Persoonsgegevens tennisbond KNLTB had opgelegd. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.