Consumentenbond start massaclaim tegen Facebook wegens schenden privacy gebruikers

De Consumentenbond is samen met de Data Privacy Stichting (DPS) een massaclaim tegen Facebook gestart wegens het schenden van de privacy van gebruikers. De bond wil dat Facebook gebruikers gaat compenseren voor het jarenlang verzamelen van gegevens die zonder toestemming voor derden toegankelijk werden gemaakt, waaraan de sociale netwerksite verdiende.

Ook werden Facebookgebruikers volgens de Consumentenbond misleid: "Het platform beloofde ten onrechte dat het gebruik altijd gratis zou zijn, terwijl gebruikers in feite 'betaalden' met hun gegevens. Zo verrijkte Facebook zich ongerechtvaardigd en ten koste van zijn gebruikers."

De verzamelde gegevens, zoals geslacht, leeftijd en woonplaats, maar ook wat gebruikers deelden met hun vrienden, gebruikte apps en browsegedrag buiten het platform, werden gedeeld met app-ontwikkelaars. Het ging hierbij niet alleen om gegevens van mensen die van Facebook-apps gebruikmaakten, maar ook van hun Facebookvrienden die niet wisten dat hun gegevens gedeeld werden.

De Consumentenbond wil dat Facebook gebruikers van het platform hiervoor gaat vergoeden en roept gebruikers op om zich bij de massaclaim aan te sluiten. Iets wat volgens de bond kosteloos is. Advocatenkantoor Lieff Cabraser Heimann & Bernstein financiert de actie op basis van "no win, no fee". Mocht de Consumentenbond de zaak winnen, dan ontvangt het advocatenkantoor een vergoeding van maximaal achttien procent van de opbrengst van de collectieve actie.

"Facebook verzamelde op grote schaal gegevens van gebruikers die zij als privé mochten beschouwen. Zij wisten niet dat Facebook die informatie doorspeelde aan adverteerders en appmakers. Het privacybeleid van Facebook was hierover onvoldoende duidelijk, inconsistent en onnodig moeilijk", zegt Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond. Molenaar vindt dat Facebook daarnaast de werkwijze moeten veranderen: "Er moet een einde komen aan dit soort privacyschendingen. En Facebook moet voortaan glashelder zijn in zijn communicatie naar gebruikers. Die moeten de volledige controle over hun gegevens hebben."