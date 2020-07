Belgische overheid brengt bluetooth corona-app in september uit

De Belgische overheid zal in september een bluetooth corona-app uitbrengen die het bron- en contactonderzoek in het land moet gaan ondersteunen. Het gebruik van de app is vrijwillig. Dat maakte Karine Moykens van het Interfederaal Comité Testing & Tracing op de Belgische Radio 1 bekend.

"We hebben voor het meest veilige systeem gekozen dat momenteel ontwikkeld kan worden. Je hebt enerzijds het besturingssysteem van je smartphone, daar bovenop ligt bluetooth en daar bovenop ligt het systeem dat men DP3T noemt", zegt Moykens. "Het is een systeem dat ook gebruikt wordt in Duitsland, Nederland en Zwitserland, toch landen waarvan iedereen weet dat de privacy hoog in het vaandel wordt gedragen. Het is exact dat Duitse platform dat we gaan overnemen, we gaan het warm water niet heruitvinden."

De corona-app houdt via bluetooth contacten met andere app-gebruikers bij. Wanneer een arts vaststelt dat iemand met corona is besmet krijgt die persoon een code die in de corona-app kan worden ingevoerd. Vervolgens ontvangen alle contacten die bij de patiënt in de buurt zijn geweest een melding. Volgens Moykens is de privacy van burgers gegarandeerd. Verder merkt ze op dat de overheid via een campagne aan de bevolking gaat duidelijk maken waarom de corona-app nodig is.