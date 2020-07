Onderzoekers ontwikkelen methode om locatie dronepiloten te achterhalen

Onderzoekers van de Ben Gurion University in Israël hebben een methode ontwikkeld om de locatie van dronepiloten te achterhalen, gebaseerd op het vliegpad van de drone (pdf). Er zijn op dit moment al verschillende manieren om de locatie van een dronepiloot te bepalen, maar die vereisen vaak de aanwezigheid van sensoren in het vlieggebied. Daarnaast kunnen allerlei andere signalen in de lucht het radiosignaal van de drone verstoren.

De onderzoekers zochten daarom naar een andere manier. Ze trainden een neuraal netwerk om de locatie van de dronepiloot, gebaseerd op alleen het vliegpad van de drone, te voorspellen. Het systeem werkt zonder aanvullende sensoren. Volgens de onderzoekers bevat het vliegpad interessante informatie omdat de dronepiloot meestal reageert op zijn omgeving, zoals obstakels en de stand van de zon.

De onderzoekers maakten gebruik van een realistische vliegsimulator voor drones, waarbij piloten een echte afstandsbediening in hun handen kregen en met allerlei obstakels in het terrein rekening moesten houden. De data uit de simulator werd vervolgens gebruikt om een neuraal netwerk te trainen. Uiteindelijk lukt het de onderzoekers om de locatie van de dronepiloot met een nauwkeurigheid van 73 procent te voorspellen.

De volgende stap in het project is het herhalen van het onderzoek met data van echte drones. Daarnaast willen de onderzoekers kijken wat voor informatie er nog meer uit de data is te halen. Het gaat dan mogelijk om de technische bekwaamheid en zelfs de identiteit van de dronepiloot.