Ernstig lek in Firefox voor Android geeft websites toegang tot lokale bestanden

Mozilla heeft een nieuwe versie van Firefox voor Android uitgebracht vanwege een ernstige kwetsbaarheid waardoor websites toegang tot lokale bestanden op de telefoon kunnen krijgen. Een aanvaller zou zo gevoelige data kunnen stelen, waaronder cookies van andere websites.

De kwetsbaarheid is verholpen in Firefox voor Android versie 68.10.1. Firefox voor Android heeft meer dan honderd miljoen installaties. Vanwege het beveiligingslek is er ook een nieuwe versie verschenen van Tor Browser voor Android. Deze browser is gebaseerd op Firefox en zodoende ook kwetsbaar. Voor gebruikers van Tor Browser is versie 9.5.2 uitgekomen. Tor Browser voor Android telt meer dan vijf miljoen installaties.