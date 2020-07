Amerikaanse Secret Service richt taskforce tegen cyberfraude op

De Amerikaanse Secret Service heeft een taskforce tegen cyberfraude opgericht die over een paar jaar op 160 locaties wereldwijd aanwezig moet zijn. Volgens de opsporingsdienst, die naast het beschermen van de Amerikaanse president ook verantwoordelijk is voor het beveiligen van de Amerikaanse financiële en vitale infrastructuur, vindt steeds meer financiële fraude plaats via internet.

Er is daarom besloten om de Electronic Crimes Task Forces (ECTF) en Financial Crimes Task Force (FCTF) van de Secret Service samen te voegen tot de Cyber Fraud Task Force (CFTF). De nieuwe taskforce moet zich met de bestrijding van allerlei soorten financiële misdrijven bezighouden die "cyber-enabled" zijn. De Secret Service stelt dat het niet langer mogelijk is om financiële misdrijven of cybercrime te onderzoeken zonder zowel de financiële als internetsectoren te begrijpen, alsmede de onderliggende technologieën die worden gebruikt.

De nu opgerichte Cyber Fraud Task Force moet ook informatie over en onderzoeken naar financieel gemotiveerde cybercrime coördineren. Het gaat dan onder andere om ransomware, ceo-fraude en de verkoop van gestolen creditcard- en persoonsgegevens op internet. De CFTF heeft op dit moment 42 locaties in de Verenigde Staten en twee internationale locaties, te weten Londen en Rome. Het plan is om de komende jaren dit naar 160 locaties wereldwijd uit te breiden (pdf).