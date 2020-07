NRC: NFI ontgrendelde iPhone kroongetuige binnen een dag

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft een iPhone 5 van kroongetuige Nabil B. binnen een dag weten te ontgrendelen, zo meldt NRC op basis van een brief van de rechter-commissaris die het in handen kreeg. Voor het ontgrendelen van de telefoon, die via een zescijferige toegangscode was beveiligd, werd een speciaal softwareprogramma gebruikt, aldus de krant. De naam van dit programma wordt niet genoemd.

B. is kroongetuige in het zogeheten Marengo-proces. Daarin staan verschillende moorden en liquidaties centraal die in verband worden gebracht met de criminele organisatie van Ridouan T. Nabil B. zit sinds september 2017 vast. Sinds hij in hechtenis werd geplaatst tot 9 februari 2018 had hij de iPhone 5 bij zich. De rechter-commissaris wil de inhoud van de telefoon, waaronder WhatsApp-gesprekken, toevoegen aan het strafdossier.

Het NFI weet vaker telefoons van verdachten te ontgrendelen. In 2016 wist het instituut toegang te krijgen tot drie versleutelde BlackBerry-telefoons. Een jaar eerder bleek het NFI al versleutelde e-mails op BlackBerry-smartphones te kunnen ontsleutelen. Daarvoor werd gebruik gemaakt van de UFED Physical/Logical Analyzer van het bedrijf Cellebrite.