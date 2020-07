Celstraf voor man die met gekaapte Wehkamp-accounts goederen bestelde

Een 26-jarige man uit Rheden die met gekaapte Wehkamp-accounts voor ruim 164.000 euro aan goederen bestelde en betrokken was bij het oplichten van een aannemersbedrijf voor 109.000 euro is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank Gelderland vandaag geoordeeld.

De man wist met behulp van gestolen inloggegevens toegang tot Wehkamp-accounts te krijgen. Een deel van de inloggegevens was via phishing verkregen. Hiervoor maakte de man gebruik van phishingmails die van Marktplaats afkomstig leken. In deze berichten stond dat het e-mailadres van de ontvanger was gewijzigd en dit door het openen van de meegestuurde link ongedaan kon worden gemaakt.

De link opende een phishingpagina. Gegevens die gebruikers hier invoerden kwamen bij de Rhedenaar terecht. De man en anderen konden met deze inloggegevens op meerdere Wehkamp-accounts inloggen en bestellingen plaatsen. Die lieten ze afleveren bij afhaalpunten. Een groot deel van de bestellingen werd door de fraudeafdeling van Wehkamp geannuleerd. Een deel werd echter wel geleverd en afgehaald. Wehkamp is hierdoor ook opgelicht, zo laat de rechtbank weten.

Daarnaast werd in 2017 een aannemersbedrijf slachtoffer van factuurfraude en maakte zo'n 109.000 euro over naar een bankrekening van de man. Die gaf het geld in twee weken, samen met anderen, uit aan auto's, sieraden en het casino. Een deel van het geld werd contant opgenomen.

"De man was betrokken bij een organisatie die zich gedurende een aantal maanden op grote schaal bezig hield met zogeheten (phishing)fraude", aldus de rechtbank. De Rhedenaar was al eens eerder voor fraude- en cybercrime-gerelateerde feiten veroordeeld, wat in het nadeel van de man werd meegewogen. Aan de andere kant is de redelijke termijn in deze zaak volgens de rechter ruim overschreden, waardoor de man twee maanden gevangenisstraf minder kreeg. Naast zijn celstraf moet hij ook ruim 54.000 euro terugbetalen, wat de helft is van het geld dat hij samen met anderen heeft witgewassen.