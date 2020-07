Politie ontving in mei en juni zesduizend aangiften van WhatsAppfraude

De politie ontving in mei en juni ruim zesduizend aangiften van WhatsAppfraude, wat neerkomt op honderd aangiften per dag. Normaal ontvangt de politie honderd aangiften per week van mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude zijn geworden. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde criminaliteitscijfers van de politie over het eerste halfjaar van 2020.

Bij WhatsAppfraude doen oplichters zich via WhatsApp voor als iemand met dezelfde naam als een bekende, familielid of vriend van het slachtoffer. Vervolgens stelt de oplichter dat hij of zij een nieuw telefoonnummer heeft. Het komt ook voor dat oplichters erin slagen om het WhatsApp-account van iemand over te nemen en daarmee slachtoffers benaderen. Zodra het contact is gelegd vraagt de oplichter om een geldbedrag, bijvoorbeeld om een openstaande rekening te betalen. Het opgegeven rekeningnummer is vaak van katvangers.

Sinds mei kunnen slachtoffers van WhatsAppfraude online aangifte doen. "Hiervan is meteen veelvuldig gebruik gemaakt: in mei en juni werden in totaal ruim 6000 aangiften gedaan. Dit komt neer op bijna 100 van dergelijke aangiften per dag in die twee maanden", zo laat de politie weten. Normaliter gaat het om honderd aangiften per week, laat het AD weten. Eerder meldde ook de Fraudehelpdesk al dat het een sterke stijging zag van het aantal slachtoffers van WhatsAppfraude.

De cijfers laten daarnaast zien dat het aantal gevallen van cybercrime in de eerste zes maanden sterk is gestegen. Over heel 2019 genomen registreerde de politie in totaal 4700 misdrijven die onder de noemer cybercrime vallen. In de eerste helft van 2020 gaat het al om 5500 registraties. Met name mei kende een piek, waarbij er bijna 1900 slachtoffers van cybercrime aangifte deden. WhatsAppfraude wordt niet als cybercrimedelict geregistreerd.