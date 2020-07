Mozilla lanceert WireGuard-gebaseerde vpn-dienst in zes landen

Mozilla heeft vandaag de eigen op WireGuard-gebaseerde vpn-dienst Mozilla VPN in zes landen beschikbaar gemaakt, te weten Canada, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Andere landen zullen deze herfst volgen.

Mozilla VPN maakt zoals gezegd gebruik van het WireGuard-protocol. Dit vpn-protocol is volgens de ontwikkelaar een snellere, eenvoudigere en modernere vpn dan IPSec. Ook zou het beter moeten presteren dan de populaire vpn-oplossing OpenVPN. Het aantal regels code van WireGuard is veel kleiner dan dat van andere vpn-protocollen, wat het eenvoudiger uit te rollen, te gebruiken en te auditen zou moeten maken.

Mozillas vpn is zelf door Mozilla ontwikkeld en maakt gebruik van servers van vpn-provider Mullvad. Wat betreft de samenwerking met Mullvad stelt Mozilla dat de vpn-provider de privacy van gebruikers respecteert en geen logbestanden bijhoudt. Ook Mozilla zelf zegt geen logbestanden bij te houden of netwerkgegevens van gebruikers te volgen of delen.

Om van de vpn-dienst gebruik te maken is een Firefox Account verplicht. Via dit account ontvangt Mozilla het e-mailadres, ip-adres en locatie van de gebruiker. Verder ontvangt Mozilla interactiedata, zoals wanneer de gebruiker inlogt en wanneer de serverlijst wordt opgevraagd. Ook vpn-versie, hardwareconfiguratie en besturingssysteem worden verzameld. Wanneer Mozilla VPN data verstuurt, wordt ook tijdelijk het ip-adres van de gebruiker verzamelt.

Mozilla VPN kost 4,99 dollar per maand en de dienst werkt vooralsnog alleen op Windows. Er zijn echter ook clients voor Android, iOS, Linux en macOS in ontwikkeling.