Europees hof verklaart Privacyschild-verdrag met VS ongeldig

Het Europees Hof van Justitie heeft het privacyschild-verdrag tussen de EU en de Verenigde Staten ongeldig verklaard. Privacyschild regelt het uitwisselen van persoonsgegevens tussen bedrijven in de Europese Unie en de VS. Volgens het Hof zijn persoonsgegevens van EU-burgers die in de Verenigde Staten zijn opgeslagen niet voldoende beschermd.

Het Hof constateert dat "de eisen inzake nationale veiligheid, het algemeen belang en de naleving van de Amerikaanse wetgeving voorrang hebben, waardoor inmenging mogelijk wordt in de grondrechten van de personen van wie persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden doorgegeven." Maatregelen om dergelijke inmenging tegen te gaan, zoals een ombudsman die de klachten van EU-burgers over de verwerking van persoonsgegevens door de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten verwerkt, voldoen niet aan de vereiste juridische standaarden van de EU.

Het Hof vindt dat het ombudsmanmechanisme burgers geen mogelijkheid biedt om in beroep te gaan bij een orgaan waarvan de waarborgen overeenkomen met die door het Unierecht worden vereist, dat gegarandeerd onafhankelijk is en besluiten kan nemen die bindend voor Amerikaanse inlichtingendiensten zijn. "Om al deze redenen verklaart het Hof besluit 2016/1250 ongeldig", zo laat het Hof in een persbericht weten (pdf).

De uitspraak volgt in een zaak die jaren geleden door privacyactivist Max Schrems was aangespannen. Schrems maakt gebruik van Facebook en had geëist dat het doorsturen van zijn gegevens naar de Amerikaanse servers van Facebook zou worden verboden. Volgens Schrems biedt de VS geen voldoende bescherming van gegevens die naar het land worden doorgestuurd. Hij diende in 2015 een klacht in bij de Ierse privacytoezichthouder, die de zaak uiteindelijk aan het Europees Hof voor Justitie voorlegde.

"Ik been zeer tevreden met het vonnis. Het lijkt erop dat het Hof ons op alle punten heeft gevolgd. Dit is een klap voor de Ierse privacytoezichthouder en Facebook. Het is duidelijk dat de VS de surveillancewetgeving echt moet veranderen als Amerikaanse bedrijven een grote rol op de EU-markt willen spelen", laat Schrems in een reactie weten.

De uitspraak houdt niet in dat er geen data van EU-burgers meer naar de VS mag worden doorgestuurd. Modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens zijn volgens het Hof wel geldig.