Mozilla lanceert Thunderbird 78, maar adviseert Enigmail-gebruikers te wachten

Mozilla heeft na bijna een jaar een geheel nieuwe versie van Thunderbird uitgebracht, maar gebruikers van de Enigmail-extensie, gebruikt om versleuteld te e-mailen, wordt geadviseerd die nog niet te installeren. Thunderbird 78 die vanochtend uitkwam biedt onder andere een aangepaste vormgeving, dark mode en heeft Thunderbirds Lightning Calendar geïntegreerd. Voorheen was dit nog een losse extensie.

Ook de schermen voor het instellen en beheren van accounts zijn aangepast, alsmede de weergave van mappen en iconen. Eén van de grootste veranderingen is echter de ingebouwde ondersteuning van versleutelde e-mail via OpenPGP. Thunderbird ondersteunt al jaren de mogelijkheid om versleutelde e-mails te versturen via de S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) encryptiestandaard en zal dit ook blijven doen.

Via de Enigmail-extensie is het mogelijk om Thunderbird met OpenPGP te gebruiken, volgens de ontwikkelaars de meestgebruikte encryptiestandaard ter wereld. Thunderbird 68 is echter de laatste versie die met de Enigmail-extensie werkt. De Thunderbird-ontwikkelaars hebben besloten om de ondersteuning van OpenPGP direct in de e-mailclient in te bouwen.

Oorspronkelijk was het plan om deze functionaliteit met de lancering van Thunderbird 78 gereed te hebben, maar dat bleek niet haalbaar. In plaats daarvan zal OpenPGP-support in Thunderbird 78.2 verschijnen, die de "komende maanden" moet uitkomen. Aangezien Thunderbird 78 niet werkt met Enigmail wordt gebruikers van de extensie aangeraden om de nieuwe versie nog niet te installeren.

Vooralsnog is Thunderbird 78 alleen beschikbaar als handmatige upgrade. Gebruikers moeten de versie zelf via Thunderbird.net downloaden en installeren. In de nabije toekomst zullen Thunderbird-gebruikers automatisch naar deze versie worden geüpgraded. In het geval van Enigmail-gebruikers zal dit pas met de lancering van Thunderbird 78.2 zijn. Deze versie zal namelijk alle Enigmail-instellingen automatisch importeren in de nieuwe OpenPGP-feature van Thunderbird. Thunderbird 68 wordt tot de herfst van dit jaar met beveiligingsupdates ondersteund.

Volgens Mozilla is Thunderbird 78 het begin van een nieuw tijdperk voor de e-mailclient en ziet de toekomst er goed uit. In 2018 liet Mozilla nog weten dat de e-mailclient meer dan 26 miljoen gebruikers heeft.