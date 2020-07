Politie houdt Arnhemmer aan wegens WhatsAppfraude

De politie heeft afgelopen vrijdag een 40-jarige man uit Arnhem aangehouden op verdenking van WhatsAppfraude. De man wordt verdacht van het oplichten van een 52-jarige vrouw uit Oud-Gastel. Zij werd eind februari via WhatsApp benaderd door een oplichter die zich voordeed als haar dochter.

De oplichter deed voorkomen alsof de dochter in nood zat en vroeg om geld, wat de vrouw overmaakte. Om welk bedrag het gaat is niet door de politie bekendgemaakt. Het onderzoek dat werd ingesteld leidde uiteindelijk naar de man. De politie maakte vorige week nog bekend dat het alleen in mei en juni zesduizend aangiftes had ontvangen van mensen die slachtoffer van WhatsAppfraude waren geworden.

"Oplichting via WhatsApp is een van de meeste toenemende vormen van online criminaliteit", zo laat de politie naar aanleiding van de aanhouding weten. Wie door een bekende via WhatsApp om geld wordt gevraagd wordt geadviseerd om die persoon via het telefoonnummer in het eigen adresboek te bellen. "Doe dit altijd hoe goed je iemand ook vertrouwt. Krijg je geen contact, maak dan geen geld over. En maak afspraken met je omgeving over hoe iemand je om financiële hulp kan vragen en deel dit niet met anderen", aldus het advies van de politie.