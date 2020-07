Schneier: Twitter is vitale infrastructuur en moet strenger worden gereguleerd

Twitter, Facebook en YouTube zijn tegenwoordig vitale infrastructuur en moeten ook zo worden behandeld, wat een strengere regulering inhoudt. Dat stelt beveiligingsexpert Bruce Schneier in een reactie op de grote aanval op de microbloggingdienst van afgelopen woensdag.

Volgens Schneier zijn diensten als Twitter, YouTube en Facebook vandaag de dag cruciaal in onze samenleving. "We gebruiken ze om met elkaar te communiceren. Onze gekozen leiders communiceren ermee met ons. Ze zijn vitale infrastructuur. Toch worden ze gerund door commerciële bedrijven met weinig toezicht door de overheid. Dit is niet langer houdbaar", aldus de beveiligingsexpert.

Schneier vindt gezien de rol die deze bedrijven in nationale discussies, de economie en democratie spelen het belangrijk dat ze ook zo worden behandeld. "En dat houdt in dat we ze moeten verplichten om hun security te verbeteren en ze op te delen", gaat de expert verder. Voor Twittergebruikers was de aanval een dubbele klap. Veel gebruikers kijken of een Twitteraccount is geverifieerd om te bepalen of iemand ook is wie hij zegt te zijn. Dat bleek nu niet zo te zijn, aangezien de aanvallers tal van deze geverifieerde accounts hadden overgenomen.

Na de aanval sloot Twitter tijdelijk alle geverifieerde accounts, waardoor het publiek geen toegang meer tot een belangrijke informatiebron had. Schneier merkt op dat bedrijven als Twitter meer kunnen doen om zichzelf en hun gebruikers te beschermen. "Dat is niet het probleem. Het probleem is economisch", laat Schneier weten. Om dit probleem te verhelpen stelt hij voor om deze bedrijven te verplichten dat ze meer geld aan security moeten uitgeven. Daarnaast moeten ze worden opgedeeld om hun monopoliemacht te verminderen.

Voor banken gelden allerlei complexe en gedetailleerde beveiligingsregels. Incidenten kunnen tot hoge boetes leiden. Dat is een ander verhaal voor techbedrijven. Die bepalen zelf hoe ze de accounts van hun gebruikers beveiligen. Er is geen regelgeving, geen aansprakelijkheid. "Er is zelfs geen transparantie. Weet jij hoe veilig je data bij Facebook of Apple is, of waar dan ook? Nee. Niemand behalve die bedrijven weten het. Desondanks zijn ze cruciaal voor de nationale veiligheid. En ze zijn het uitzonderlijke consumentenproduct dat zonder behoorlijk toezicht van de overheid mag opereren", stelt Schneier.

Monopolie

Naast het opleggen van beveiligingsregels wil Schneier de techbedrijven opdelen. Bedrijven zoals Facebook en Twitter hebben zoveel macht omdat ze geen echte concurrentie hebben. Een risico voor zowel de nationale veiligheid als een persoonlijk risico, vindt de beveiligingsexpert. Meer competitie zou voor verschillende platformen zorgen met elk hun eigen beveiliging. "Monopolies hebben meer macht om te doen wat ze willen in het streven naar winst, zelfs als het onderweg mensen schaadt", gaat Schneier verder.

De expert hoopt dat het nieuwste incident als een "wake-up call" zal dienen, maar heeft geen hoge verwachtingen. "Het niet genoeg uitgeven aan security en de samenleving de uiteindelijke prijs laten betalen is veel winstgevender. Ik neem het de techbedrijven niet kwalijk. Hun missie is om zoveel mogelijk geld te verdienen als juridisch toegestaan. Om dit op te lossen moet de wet worden aangepast, niet de harten van de topmannen", besluit Schneier.