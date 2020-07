Vpn-providers verdeeld over het weghalen van servers uit Hongkong

Vpn-providers zijn verdeeld over het weghalen van servers uit Hongkong nadat het Chinese Volkscongres een omstreden veiligheidswet heeft aangenomen. Zo is demonstreren voor afscheiding van China nu strafbaar en kunnen verdachten aan het vasteland van China worden uitgeleverd. Ook heeft China een inlichtingenkantoor van de nationale veiligheidsdiensten in de semi-autonome regio geopend om de staatsveiligheid in de gaten te houden. Critici zien in de wet een bedreiging voor het beginsel van één land, twee systemen waarmee de rechtsstaat en burgerlijke vrijheden enigszins zijn gegarandeerd.

Vanwege de nieuwe wetgeving hebben sommige vpn-providers besloten hun servers uit Hongkong weg te halen, anderen blijven. Zo heeft vpn-provider Tunnelbear de servers in Hongkong uitgeschakeld om naar eigen zeggen de veiligheid van gebruikers te garanderen. Alleen wanneer de privacy en veiligheid van gebruikers is gewaarborgd wil de provider weer terugkeren.

Antivirusbedrijf Avast, dat ook een vpn-dienst biedt, meldt dat de vpn-servers in Hongkong tijdelijk zijn verwijderd. "De nieuwe wetgeving laat de Chinese overheid niet alleen dissidenten gevangen zetten, maar criminaliseert ook de communicatietools en methodes waarmee ze hun onvrede uiten", zegt Chandler Givens van Avast. Het verkeer dat oorspronkelijk via de verwijderde vpn-servers liep wordt nu via vpn-servers in Taiwan en Singapore gerouteerd.

Vpn-provider Mullvad laat de servers gewoon staan. "Wanneer je je in een locatie bevindt en kritisch uitlaat over het regime in die locatie, moet je geen serverlocatie gebruiken die toegankelijk voor dat regime is. We houden onze servers in Hongkong", aldus Mullvad. Het bedrijf zegt de situatie in de gaten te houden en houdt de mogelijkheid open om toch te vertrekken.

Ook vpn-provider ProtonVPN zegt vooralsnog in Hongkong te blijven. De provider heeft naar eigen zeggen maatregelen genomen om de privacy en security van gebruikers te beschermen, zoals het monitoren van servers op manipulatie en gebruik van encryptie. Wanneer de privacy van gebruikers niet meer is te waarborgen zal de provider de servers in Hongkong alsnog uitschakelen. Een voortijdig vertrek uit de regio zou echter de verkeerde boodschap aan autoritaire regimes sturen, zegt ceo Andy Yen. Wel waarschuwt ProtonVPN dat Hongkong een risicovolle locatie is en de servers niet moeten worden gebruikt voor gevoelige content of communicatie.