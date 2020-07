Garmin nog altijd stil over oorzaak van omvangrijke storing

Garmin is nog altijd stil over de oorzaak van de omvangrijke storing waar het al een aantal dagen mee kampt. Volgens verschillende berichten zou het bedrijf door de WastedLocker-ransomware zijn getroffen. Garmin kwam gisteren met een update over de storing, die invloed heeft op verschillende Garmin-diensten, waaronder Garmin Connect en Garmin Pilot. Het gaat onder andere om diensten waar piloten gebruik van maken.

"Als gevolg van de storing zijn sommige functies en services op deze platforms niet beschikbaar voor klanten. Bovendien worden onze callcenters voor productondersteuning getroffen door de storing en als gevolg hiervan kunnen we momenteel geen oproepen, e-mails of online chats ontvangen. We werken er hard aan om onze systemen zo snel mogelijk te herstellen", aldus de verklaring van Garmin.

Het bedrijf stelt verder dat het geen aanwijzingen heeft dat de storing invloed op gegevens van klanten heeft gehad. Garmin maakte op 23 juli melding van een storing waardoor de Garmin Connect-website en mobiele app down waren. Ook de callcenters van het bedrijf zijn sindsdien offline. Al gauw werd er gewezen naar ransomware, maar Garmin heeft nog altijd niets losgelaten waarom de systemen niet meer werken.

Een bron die met het onderzoek bekend is laat tegenover Bleepingcomputer weten dat het bedrijf is getroffen door de WastedLocker-ransomware. Op VirusTotal is een versie van de ransomware ontdekt waarin de naam van Garmin wordt genoemd. WastedLocker is een ransomware-exemplaar dat tegen organisaties wordt ingezet. Aanvallers weten het bedrijfsnetwerk binnen te dringen, verhogen hun rechten en compromitteren alle aanwezige machines. Vervolgens wordt de ransomware uitgerold, aldus Cisco over de werkwijze van de aanvallers achter WastedLocker. Eerder liet ook ZDNet op basis van gesprekken met medewerkers weten dat Garmin het slachtoffer van ransomware was geworden.

Sommigen stellen dat Garmin nog geen details over het incident geeft omdat het op 29 juli met analisten, investeerders en media een "earnings call" over de financiële resultaten van het tweede kwartaal heeft. Mogelijk dat het dan met meer details over de situatie komt.