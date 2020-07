Kijkcijferonderzoeker Nielsen slachtoffer van ransomware-aanval

De Amerikaanse kijkcijferonderzoeker Nielsen is slachtoffer van een ransomware-aanval geworden, waardoor er al meerdere dagen geen kijkcijfers in Australië zijn gepubliceerd. Dat laat het bedrijf tegenover The Sydney Morning Herald weten. Nielsen brengt wereldwijd kijkcijfers in kaart, waaronder van Australische televisiekijkers.

Vorige week raakten servers van Nielsen met niet nader genoemde ransomware besmet. Daardoor zijn er sinds vorige week dinsdag geen kijkcijfers verschenen. Verdere details over de aanval, zoals hoe de infectie zich kon voordoen, om welke ransomware het gaat en of er losgeld is gevraagd of betaald, zijn niet bekendgemaakt.

Nielsen zegt de kijkcijfers vanaf morgen met terugwerkende kracht te zullen publiceren. Dan zullen ook de nieuwe kijkcijfers weer verschijnen. Het verzamelen van de kijkcijfers zelf is niet in het geding geweest, aldus het bedrijf. Nielsen had vorig jaar een omzet van 6,5 miljard dollar. Het bedrijf is in meer dan honderd landen actief en telt 46.000 medewerkers.