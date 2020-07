Turkije verplicht sociale media om data Turkse gebruikers lokaal op te slaan

Sociale media zoals Facebook en Twitter moeten gegevens van Turkse gebruikers straks in Turkije opslaan. Een omstreden wet die dit verplicht is aangenomen door het Turkse parlement, zo laat Al Jazeera weten. Ook moeten socialmediabedrijven een lokaal kantoor openen en binnen een bepaalde tijd op verwijderverzoeken reageren.

Het gaat dan om het verwijderen van content die inbreuk op de privacy of persoonlijke rechten van gebruikers maakt. De verzoeken kunnen zowel van de overheid als individuen afkomstig zijn. Wanneer de content in kwestie niet tijdig wordt verwijderd kunnen de socialmedabedrijven een boete van 700.000 dollar krijgen, meldt The New York Times. Verder kunnen socialmedianetwerken met advertentieverboden te maken krijgen of wordt hun bandbreedte beperkt, laat de Associated Press weten.

De nieuwe wetgeving, die naar verwachting op 1 oktober van kracht wordt, geldt voor socialmedianetwerken met meer dan een miljoen Turkse gebruikers, aldus de BBC. Volgens Human Rights Watch zal de wet voor meer online censuur in het land zorgen. De mensenrechtenorganisatie is ook bang dat de verzoeken voor het verwijderen van content worden voorzien van de vraag om persoonlijke data van individuele gebruikers. Turkije heeft de afgelopen jaren geregeld de toegang tot social media zoals Twitter, Facebook en Instagram geblokkeerd.