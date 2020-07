Ziggo roept klanten op om wachtwoord Wifibooster te wijzigen

Klanten van Ziggo die over een Wifibooster C7 beschikken worden door de provider opgeroepen om het standaard wachtwoord en de netwerknaam te wijzigen mochten ze dat nog niet hebben gedaan. De wifibooster is een apparaat dat het wifi-signaal van de modem versterkt.

Volgens de provider, die klanten via e-mail, Twitter en het eigen forum waarschuwde, bevat de wifi-versterker een "kwetsbare plek". Een aanvaller kan hierdoor toegang krijgen tot het wifi-netwerk en de informatie die hierop wordt uitgewisseld. "Als een hacker toegang heeft tot je netwerk, heeft hij toegang tot de gegevens op je netwerk en is de informatie die via je netwerk wordt verzonden niet veilig", aldus de uitleg van Ziggo.

Het lijkt dat dit mogelijk is doordat de C7 van een standaardwachtwoord gebruikmaakt. Ziggo laat namelijk weten dat gebruikers bij andere wifiboosters tijdens de installatie zelf een wachtwoord instellen en er geen sprake van een standaardinstelling is. Daarnaast hoeven klanten die het wachtwoord al hebben aangepast niet opnieuw hun wachtwoord te wijzigen, hoewel Ziggo het wel aanraadt dit te doen.

Verdere details worden niet gegeven. Een woordvoerder laat aan Security.NL weten dat het geen inhoudelijke uitspraken over kwetsbaarheden doet. De provider zegt verder niet bekend te zijn met misbruik van de kwetsbaarheid.

Verschillende klanten twijfelden echter over de authenticiteit van de e-mail waarin werd opgeroepen het wachtwoord te wijzigen en dachten dat het om phishing ging.