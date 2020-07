Google: twintig zerodaylekken in 2019, maar detectie schiet tekort

Google registreerde vorig jaar twintig zerodaylekken, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger, zo laat het techbedrijf weten. Voor dit jaar staat de teller inmiddels op elf. Een zeroday is een kwetsbaarheid die nog niet bij de fabrikant bekend is en actief door aanvallers wordt misbruikt. Doordat de kwetsbaarheid onbekend is, is er ook geen beveiligingsupdate beschikbaar en lopen alle gebruikers die van de betreffende software gebruikmaken risico.

Sinds 2014 houdt Google het aantal openbaar geworden zerodaylekken bij in een spreadsheet. Vorig jaar werden er in totaal twintig zerodays geregistreerd. Eén in Android, één in WhatsApp, één in TrendMicro OfficeScan, twee in Mozilla Firefox, twee in Apple iOS, twee in Google Chrome, drie in Internet Explorer en acht in Windows.

Van de elf zerodaykwetsbaarheden waar Microsoft mee te maken kreeg waren er vier gericht tegen de laatste versie van Windows 10. En van die vier kwetsbaarheden bevonden zich er drie in Internet Explorer, wat niet de standaardbrowser van het besturingssysteem is. "Dit houdt in dat tien van de elf Microsoft-lekken waren gericht tegen legacy software", aldus Maddie Stone van Google.

Daarnaast stelt ze dat de cijfers een vertekend beeld geven. Microsoft was al een doelwit voordat sommige van de andere platformen bestonden. Daardoor bestaan er ook al langer oplossingen om zerodayaanvallen op Windowssystemen te detecteren. Microsoft staat ook derde partijen op het platform toe. "Hoe meer mensen van verschillende detectiemanieren gebruikmaken suggereert dat er meer zerodays zullen worden gevonden", merkt Stone op.

En dat is meteen het grote onderliggende probleem, namelijk het aantal zeroday-aanvallen dat niet wordt opgemerkt. Als voorbeeld noemt Stone het zerodaylek in Trend Micro's OfficeScan. Als aanvallers het al de moeite waard vinden om zich daar op te richten zijn er nog veel meer veelvoorkomende producten om uit te kiezen. Dat een platform geen bekende zerodaylekken heeft wil niet zeggen dat het niet met zerodayaanvallen te maken heeft. De analyse van het afgelopen jaar leidt volgens Stone dan ook tot maar één conclusie: Er is een grote kloof tussen de detectie van zeroday-exploits en het aantal waargenomen zerodaylekken.