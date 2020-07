Eurostar begonnen met installatie van biometrische gezichtsscanners

Hogesnelheidstreindienst Eurostar is begonnen met de installatie van biometrische gezichtsscanners waardoor reizigers straks zonder het tonen van hun paspoort aan boord kunnen gaan. Dat meldt de website RailTech. Reizigers die van Station London St Pancras International vertrekken, het Londense beginpunt van de Eurostar, kunnen straks via een "biometrische corridor" naar de trein gaan.

Gezichtsherkenningscamera's in deze gang zullen de identiteit van de reizigers controleren. Om te kunnen worden gecontroleerd zullen reizigers eerst via de Eurostar-app hun identiteitsbewijs moeten scannen. Vervolgens vindt er een gezichtsscan van de gebruiker plaats, om te controleren dat de persoon van de scan en het identiteitsbewijs overeenkomen. De reiziger kan nu via de biometrische gang de trein betreden en zal pas bij aankomst in een Europees land zijn identiteitsbewijs moeten tonen.

Reizigers kunnen zelf bepalen of ze van de biometrische incheckoptie gebruikmaken, stelt het bedrijf iProov, dat een deel van de gebruikte technologie levert. "Eigenlijk neemt de reiziger een zeer beveiligde selfie. We authenticeren de gezichten van mensen voor de betreffende trein", zegt iProov-ceo Andrew Bud. De biometrische corridor moet op 31 maart 2021 in gebruik worden genomen.